Velletri rapina nella villa dell’ex deputato Rocco Crimi

Imolaoggi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I banditi, armati con pistola a tamburo e coperti da passamontagna, sono entrati dal retro della villa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

velletri rapina nella villa dell8217ex deputato rocco crimi

© Imolaoggi.it - Velletri, rapina nella villa dell’ex deputato Rocco Crimi

News recenti che potrebbero piacerti

velletri rapina villa dell8217exRapina nella villa dell'ex deputato Rocco Crimi a Velletri: i ladri puntano la pistola alla testa del guardiano - Sono entrati nella villa di famiglia dell’ex deputato Rocco Crimi e hanno minacciato con le armi il guardiano. Lo riporta ilmattino.it

velletri rapina villa dell8217exRapinano la villa dell’ex deputato Rocco Crimi: ladri puntano la pistola contro il guardiano e lo minacciano - Irruzione la scorsa sera nella villa in centro a Velletri dell'ex deputato Rocco Crimi: puntano la pistola contro il guardiano e lo minacciano, poi scappano ... Da fanpage.it

Rapinata la villa dell'ex deputato Rocco Crimi, ladri minacciano il guardiano con la pistola - Una banda di ladri armata ha fatto irruzione nella villa in centro a Velletri dell'ex deputato Rocco Crimi per saccheggiarla. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Velletri Rapina Villa Dell8217ex