Vela Maggetti risale in terza piazza agli Europei iQFoil Cinque azzurri virtualmente in zona Medal Series
Buone notizie sul fronte italiano al termine della quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della vela olimpica in corso di svolgimento nelle acque siciliane di Sferracavallo (Palermo). Dopo un day-3 pesantemente condizionato dal maltempo, quest’oggi lo scenario è migliorato soprattutto nel pomeriggio consentendo agli organizzatori di recuperare in parte le tante regate annullate ieri. Con il vento leggero odierno le tavole impegnate in Sicilia per la rassegna continentale si sono cimentate nel formato Slalom, per un totale di cinque prove della flotta unica femminile e di quattro prove per la Gold Fleet maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche questi approfondimenti
Giornata ricca di prove quest’oggi all’Europeo iQFOiL di Sferracavallo Marta Maggetti e Luca Di Tomassi attualmente in Top 5 bit.ly/iqfoil-251125 Sailing Energy #SportVela | #AmaLaVela Vai su X
Campionato Classi Olimpiche 2025 a Palermo: risultati della 1ª giornata. Avvio potente per Ugolini/Giubilei (Nacra 17) e l'oro Marta Maggetti (iQFOiL) #CICO2025 #vela #SportWebSicilia - facebook.com Vai su Facebook
Vela, Maggetti risale in terza piazza agli Europei iQFoil. Cinque azzurri virtualmente in zona Medal Series - Buone notizie sul fronte italiano al termine della quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della ... Secondo oasport.it
Vela: Luca Di Tomassi e Marta Maggetti in top-5 dopo la seconda giornata agli Europei IQFoil - Entrano nel vivo i Campionati Europei 2025 di vela, classe IQFoil, evento attualmente in fase di svolgimento sulle acque di Palermo, nello specifico al ... Da oasport.it