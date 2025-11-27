Vela Maggetti risale in terza piazza agli Europei iQFoil Cinque azzurri virtualmente in zona Medal Series

Buone notizie sul fronte italiano al termine della quarta giornata dei Campionati Europei Open 2025 di iQFoil, ultimo grande appuntamento stagionale della vela olimpica in corso di svolgimento nelle acque siciliane di Sferracavallo (Palermo). Dopo un day-3 pesantemente condizionato dal maltempo, quest’oggi lo scenario è migliorato soprattutto nel pomeriggio consentendo agli organizzatori di recuperare in parte le tante regate annullate ieri. Con il vento leggero odierno le tavole impegnate in Sicilia per la rassegna continentale si sono cimentate nel formato Slalom, per un totale di cinque prove della flotta unica femminile e di quattro prove per la Gold Fleet maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

