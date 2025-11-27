Vaticano conti in positivo di 1,6 milioni nel 2024 +79 milioni rispetto al 2023 donazioni a 214,9 milioni +20 milioni
Il bilancio del Vaticano torna in positivo nel 2024 grazie a un aumento delle donazioni, ai tagli alle spese e ai rendimenti degli investimenti: guadagnati 79 milioni rispetto all'anno precedente I conti del Vaticano tornano in positivo. Nel 2024 il bilancio della Santa Sede è stato positivo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
#Vaticano, i conti tornano in positivo: avanzo di 1,6 milioni di euro nel 2024 rispetto al disavanzo di 51,2 milioni registrato l'anno precedente. Le entrate aumentano di 79 milioni grazie a maggiori donazioni, alle plusvalenze dagli investimenti e al migliorament Vai su X
Matteo Corsi Aurelio Bastiani è il nuovo custode dell'ufficio occulti ed una volta sistemate le ombre che erano calate sul Vaticano, deve fare i conti con un nuovo mistero. Un messaggio proveniente da Parigi riporta una richiesta di aiuto: una sua vecchia conos - facebook.com Vai su Facebook
Vaticano, i conti tornano in positivo: avanzo di 1,6 milioni nel 2024 grazie a donazioni e plusvalenze finanziarie - Le entrate aumentano di 79 milioni grazie a maggiori donazioni, alle plusvalenze dagli investimenti e al miglioramento delle gestioni degli ospedali. Secondo milanofinanza.it
I conti del Vaticano tornano a sorridere: 1,6 milioni di avanzo grazie alla spending review di Francesco e al boom di donazioni per il Giubileo - La voce di spesa più ingombrante resta il sostegno delle chiese locali in difficoltà: 146 milioni nel 2024 L'articolo I conti del Vaticano tornano a sorridere: 1,6 milioni di avanzo grazie alla spendi ... Si legge su msn.com