Vaticano conti in positivo di 1,6 milioni nel 2024 +79 milioni rispetto al 2023 donazioni a 214,9 milioni +20 milioni

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bilancio del Vaticano torna in positivo nel 2024 grazie a un aumento delle donazioni, ai tagli alle spese e ai rendimenti degli investimenti: guadagnati 79 milioni rispetto all'anno precedente I conti del Vaticano tornano in positivo. Nel 2024 il bilancio della Santa Sede è stato positivo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaticano conti in positivo di 16 milioni nel 2024 79 milioni rispetto al 2023 donazioni a 2149 milioni 20 milioni

