Vasta operazione interforze oltre 130 persone identificate droga sequestrata e locali irregolari

Vasta e incisiva attività di controllo straordinario del territorio è stata condotta nel pomeriggio di ieri nel capoluogo e nelle aree limitrofe, su disposizione del Questore della Provincia di Frosinone, Dottor Stanislao Caruso. L'operazione ha visto una sinergia totale tra le Forze dell'Ordine.

