Varano de' Melegari attivato un nuovo impianto di telefonia mobile finanziato dalla Regione
Un nuovo impianto di telefonia mobile installato a Varano de' Melegari, nella frazione di Legnago. Questa nuova attivazione consentirà ai residenti e alle attività economiche locali di comunicare con maggiore facilità, in aree dove precedentemente la connessione era debole o persino assente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
