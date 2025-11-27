Vanity Fair Stories 2025 | le immagini più belle di un’edizione davvero straordinaria

Si è conclusa l’ottava edizione del grande festival di Vanity Fair, il più ricco di sempre. Ottantacinque ospiti, 90 mila presenze ai talk per una due giorni davvero indimenticabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Vanity Fair Stories 2025: le immagini più belle di un’edizione davvero straordinaria

Leggi anche questi approfondimenti

Carlo Conti, a "Vanity Fair Stories", ha parlato del suo ipotetico successore per Sanremo: "Mi piacerebbe Stefano De Martino, Marco Liorni, Alessandro Cattelan o Gianluca Gazzoli. E anche donne come Mara Venier, Milly Carlucci, Silvia Toffanin o Fiorella Ma - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Belen Rodriguez in difficoltà sul palco durante l'intervista a Vanity Fair, il video allarma i fan. Vai su X

Geolier si confessa al Vanity Fair Stories 2025 : «Ho tre facce di Maradona tatuate sul corpo, ma non seguo il calcio. Lo spritz azzuro? Non bevo. A Napoli per tutti sono solo ... - Il cantautore napoletano ha raccontato come vede la città che ama di più al mondo e quali sono le sue passioni al Vanity Fair Stories 2025, dove era in dialogo con il regista Mario Martone ... Segnala vanityfair.it

Paolo Ruffini al Vanity Fair Stories 2025: «Non si smette mai di essere figli: mia mamma è la donna più importante della mia vita. È importante non tirarsela con sé stessi» - L'attore e conduttore spiega quanto è importante lavorare con i bambini e i diversamente abili, «le uniche persone che non inizierebbero mai una guerra», e quanto l'empatia salverà il mondo ... vanityfair.it scrive

“Portata via a braccia”. Belen, la notizia che fa preoccupare tutti: spunta il video - Molti fan hanno espresso forte preoccupazione per le condizioni di salute di Belen Rodriguez, comparsa sul palco del Vanity Fair Stories in una forma che ha ... Segnala thesocialpost.it