Valerio Valeri e i suoi Orizzonti Opere in ferro legno e metalli
Gli ‘Orizzonti’ di Valerio Valeri trovano spazio alla Galleria Papini di Ancona, dove domani (ore 18) sarà inaugurata la mostra dedicata al noto artista, legata alla consueta iniziativa ‘Just a Present’ (i nuovi soci riceveranno in omaggio una sua opera). Diplomatosi all’Istituto d’Arte ‘Mannucci’ e poi all’Accademia di Belle Arti di Macerata, Valeri per creare le sue opere fa ricorso al ferro, al legno, alla stoffa, a metalli talvolta anche nobilissimi per inserti minimi, ma preziosi, di cui conosce intimamente le potenzialità fisiche e le capacità evocative della materia. Per l’artista, che ricerca il movimento attraverso il dinamismo strutturale delle forme, ‘il lavoro è come una scala ascendente di pesi e contrappesi’, mentre la luce è catturata in modo che le forme tridimensionali diventino quasi lineari, come se lo spazio fosse creato anche attraverso l’illusione e quindi anche con un appello all’immaginazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
