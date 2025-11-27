Valencia sequestrate due tonnellate di coca nascoste tra la frutta
Maxi operazione della polizia spagnola nel porto di Valencia, dove sono state sequestrate due tonnellate di cocaina occultate all’interno di un carico di frutta. La droga era nascosta tra le cassette e destinata a essere immessa sul mercato europeo attraverso una rete criminale altamente strutturata. Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di appartenenza a organizzazione criminale, traffico di droga e detenzione illecita di armi. L’operazione ha portato anche al sequestro di 10mila euro in contanti, armi bianche e due auto di alta gamma, utilizzate dagli indagati per gli spostamenti e il trasporto del materiale illecito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
