Valditara | più risorse europee per l’istruzione tecnica e professionale
Durante la riunione del Consiglio dei ministri europei dell'Istruzione, tenutasi a Bruxelles, l’attenzione si è concentrata sul legame tra formazione tecnica e professionale e le prospettive occupazionali per i giovani. Nel confronto, è intervenuto anche il ministro italiano Giuseppe Valditara, che ha presentato alcune proposte orientate a rafforzare il ruolo strategico dell’istruzione tecnico-professionale nel contesto europeo. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
