Valanga in Tirolo travolge 6 escursionisti | sono tutti salvi

(Adnkronos) – Una valanga sul ghiacciaio dello Stubai, nel Tirolo austriaco, ha travolto e parzialmente sepolto sei escursionisti. Tutti liberati, non sono in gravi condizioni. In azione, sul posto, 250 tecnici del Soccorso Alpino. L'allarme è scattato stamattina attorno alle 9.30, quando la valanga si è staccata nella zona della 'Pista Rossa 9', vicino al .

