Valanga dopo un fuori pista | panico per degli sciatori

Sono ore di apprensione quelle che si stanno vivendo oggi, giovedì 27 novembre, poco oltre il confine di Stato. A sud di Innsbruck, infatti, si è staccata una valanga sul ghiacciaio dello Stubaital: secondo le prime informazioni, il distacco nevoso sarebbe avvenuto durante un fuori pista di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Valanga dopo un fuori pista: panico per degli sciatori

