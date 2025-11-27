Val Brembana in coda sale la protesta Ma per la frana a Clanezzo fondi lontani
L’EMERGENZA. Un imprenditore: si parte alle 5,30 per essere in città alle 9, pronti a contestazioni. Il sopralluogo sulla via alternativa slitta a lunedì. Lobati: qui già tante risorse, adesso è difficile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche questi approfondimenti
https://www.valbrembanaweb.com/redazionale/in-evidenza/ancora-maxi-code-in-val-brembana-e-il-comitato-viabilita-attacca-desolante-pronti-a-scendere-in-piazza/ - facebook.com Vai su Facebook
Ancora maxi code in Val Brembana. E il Comitato viabilità attacca: “Desolante, pronti a scendere in piazza” valbrembanaweb.com/redazionale/in… via @Val Brembana Web Vai su X
Val Brembana in coda, sale la protesta. Ma per la frana a Clanezzo fondi lontani - Un imprenditore: si parte alle 5,30 per essere in città alle 9, pronti a contestazioni. Segnala ecodibergamo.it