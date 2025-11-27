Vaccino Covid evidenziata relazione tra siero miocardite e pericardite patologie causate dalla proteina spike - STUDIO Università di Istanbul
Lo studio evidenzia un possibile ruolo della proteina spike "nella comparsa delle infiammazioni cardiache", in quanto la proteina è la stessa utilizzata dal "Covid per entrare nelle cellule ospiti tramite i recettori ACE2", presenti anche nei cardiomiociti" Uno studio condotto dall’Università. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
