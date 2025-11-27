Vaccino Covid 28enne Zazzaretti | Fatte 2 dosi convinta da Burioni ora sono invalida per neuropatia come reazione avversa - VIDEO

Lo stesso Burioni che adesso nega il nesso causale così come ha fatto tantissime altre volte, sfottendo anche chi ha avuto reazioni avverse o gli stessi scettici L'ex karateka 28enne Gaia Zazzaretti è stata colpita dagli effetti avversi del vaccino Covid. La giovane ha sviluppato la neuropati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, 28enne Zazzaretti: “Fatte 2 dosi convinta da Burioni, ora sono invalida per neuropatia come reazione avversa” - VIDEO

