Vaccino Covid 28enne Zazzaretti | Fatte 2 dosi convinta da Burioni ora sono invalida per neuropatia come reazione avversa - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stesso Burioni che adesso nega il nesso causale così come ha fatto tantissime altre volte, sfottendo anche chi ha avuto reazioni avverse o gli stessi scettici L'ex karateka 28enne Gaia Zazzaretti è stata colpita dagli effetti avversi del vaccino Covid. La giovane ha sviluppato la neuropati. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccino covid 28enne zazzaretti fatte 2 dosi convinta da burioni ora sono invalida per neuropatia come reazione avversa video

© Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, 28enne Zazzaretti: “Fatte 2 dosi convinta da Burioni, ora sono invalida per neuropatia come reazione avversa” - VIDEO

Altri contenuti sullo stesso argomento

vaccino covid 28enne zazzarettiEx karateka invalida dopo il vaccino covid/ “Mi ha convinta Burioni e oggi mi sfotte online” - Vaccino covid, ex karateka convinta da Roberto Burioni resta invalida: il virologo la canzona e insulta online ... Come scrive ilsussidiario.net

Vaccino Covid e influenza, chi deve farlo: categorie a rischio e come prenotare - a firma del Capo dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze sanitarie Maria Rosaria Campitiello - Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Covid 28enne Zazzaretti