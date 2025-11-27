Va in carcere l' ex compagno dell' avvocata Solange Marchignoli | La insultava sui social dai domiciliari
Va in carcere l'ex compagno dell'avvocata Solange Marchignoli, l'imprenditore iraniano Alireza Roodsari già arrestato (ai domiciliari) a settembre 2025 per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della donna. La decisione di aggravare la misura cautelare, proposta dalla pm Alessia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
