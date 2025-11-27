Va ai domiciliari dopo averla picchiata continua a insultarla sui social | l'ex di Solange Marchignoli in carcere

Sono stati revocati gli arresti domiciliari per l'ex compagno di Solange Marchignoli: l'uomo ha insultato l'avvocata sui social dai domiciliari. Per lui, arriva il carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La richiesta della procura. Gabriele Costantin è imputato per le centinaia di messaggi inviati dopo l'evasione dai domiciliari - facebook.com Vai su Facebook

Auto di lusso rubate e rivendute: assolto un 49enne dopo cinque mesi ai domiciliari corrieresalentino.it/2025/11/auto-d… via @Corriere Salentino Vai su X

Milano: avvocata picchiata, ex compagno va in carcere - Alireza Roodsari, l'imprenditore iraniano arrestato a settembre per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna, l'avvocatessa Solange Marchign ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Sassari, lo accusa di averla picchiata perché non faceva le pulizie ma lui viene assolto - Le imputazioni per un 68enne del capoluogo turritano erano di maltrattamenti e lesioni ai danni di una ... Scrive unionesarda.it

Picchiata e accoltellata dall'ex compagno, morta dopo 3 mesi - È morta dopo quasi tre mesi di ricovero in ospedale Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina picchiata e accoltellata dal suo ex compagno 44enne, anch'egli cittadino marocchino e già noto alle ... Da ansa.it