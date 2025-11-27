Use Rosa due punti d’oro Ecco il primo acuto in casa
use rosa 62 moncalieri 52 USE ROSA SCOTTI: Ruffini, Logoh, Lussignoli 6, Ianezic 11, Ndiaye 1, Casini 2, Manetti 4, Panchetti n.e., Antonini 8, Vente 11, Rylichova 19. All.: Cioni. TECNO ENGINERING MONCALIERI: Pellegrini 5, Grosso 10, Colli 7, Obaseki 6, Cicic 2, Lo Re, Corgnati 3, Gesuele 11, Pieroni, Salvini 8, Bifano. All.: Lanzano. Arbitri: Montano di Monteriggioni e Baldini di Castelfiorentino. Parziali: 15-6; 26-21; 39-31. EMPOLI – Prima vittoria interna per l’Use Rosa Scotti, che nel recupero della settima giornata regola Moncalieri al Pala Sammontana. Le biancorosse aggrediscono la partita con grande intensità difensiva, che le porta presto al più otto (10-2), grazie soprattutto ad una ispirata Rychilova. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
