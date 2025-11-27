“Utilizzano la mia immagine per truffare piccoli e grandi investitori, soprattutto quelli inesperti”. È questa la denuncia lanciata da Andrea Unger, pluricampione del mondo di trading, in merito alle decine di profili fake che, sfruttando il suo nome, adescherebbero utenti ignari con la promessa di guadagni facili. Si tratta però di truffe che non hanno nulla a che vedere con Unger e con la sua accademia di trading, la Unger Academy. L’ecosistema criminale messo a punto dai truffatori sfrutterebbe infatti la fama internazionale del trader per apparire affidabile e confondere gli utenti. Negli ultimi mesi sarebbero stati creati gruppi Whatsapp o Telegram che imitano comunicazioni ufficiali o pagine web progettate per sembrare autentiche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Usano la mia immagine per truffare gli investitori. Nessuno può garantire rendimenti rapidi e certi”: truffe da 400 mila euro nel 2025, Andrea Unger lancia l’allarme