Usa quando la deportazione bussa alla Bianca | la storia di Bruna Ferreira arrestata dell' ICE mentre andava a prendere il figlio a scuola
La vicenda di Bruna Ferreira è diventata un simbolo di quanto in profondità stiano penetrando le operazioni di deportazione dell'amministrazione Trump. Secondo i dati, dall'inizio del secondo mandato, l'ICE ha aumentato gli arresti di oltre il 50%, raggiungendo 150.000 detenuti a novembre 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
