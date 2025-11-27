Usa | l' attacco alla Guardia Nazionale E' terrorismo Sospesi i visti agli afghani
Gli Stati Uniti hanno sospeso le procedure di immigrazione per tutti i cittadini afghani dopo l’attentato alla Guardia Nazionale avvenuto a Washington, dove un afghano ha ferito a colpi d’arma da fuoco due agenti dispiegati vicino alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito l’attacco un «atto di terrorismo» e ha promesso una linea ancora più dura. Il sospetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Servizio di Laura Pepe, corrispondente da New York Stato di massima allerta a Washington dopo l'attentato contro due militari della Guardia Nazionale, che sono in gravi condizioni. Ferito e fermato l'assalitore, che non aveva documenti e di cui non si conos - facebook.com Vai su Facebook
Washington, chi è Rahmanullah Lakanwal: l'afghano che ha sparato alla Guardia Nazionale #casabianca #27novembre Vai su X
Sparatoria a Washington, Trump accusa: «Attacco terroristico contro la Guardia Nazionale» - Il presidente punta il dito contro un cittadino afghano arrivato negli USA durante l’amministrazione Biden e ordina una revisione delle procedure d’ingresso. Si legge su panorama.it
Usa: l'attacco alla Guardia Nazionale "E' terrorismo". Sospesi i visti agli afghani - Gli Stati Uniti hanno sospeso le procedure di immigrazione per tutti i cittadini afghani dopo l’attentato alla Guardia Nazionale avvenuto a Washington , dove ... Segnala msn.com
Attacco alla Guardia Nazionale a Washington: sospettato un afghano ex collaboratore delle forze Usa - Un cittadino afghano di 29 anni, Rahmanullah Lakanwal, è sospettato di essere l’autore dell’agguato contro la Guardia Nazionale a Washington, in cui due soldati sono rimasti gravemente feriti. Lo riporta lasicilia.it