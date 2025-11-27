Uomo perseguita l' ex compagna minaccia i familiari e i suoi cagnolini | arrestato

27 nov 2025

La polizia ha arrestato un uomo di 50 anni, originario di Catania, accusato di aver perseguitato e minacciato l’ex compagna in una lunga serie di episodi che, negli ultimi giorni, erano culminati in gesti sempre più aggressivi. La donna, terrorizzata, si è rivolta alla sala operativa della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Uomo perseguita l'ex compagna, minaccia i familiari e i suoi cagnolini: arrestato

