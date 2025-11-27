Uomini e Donne salta la convivenza di Cristian Forti e Valentina Pesaresi | le loro parole

Cristian Forti e Valentina Pesaresi stanno per festeggiare il secondo anniversario. Si sono scelti a Uomini e Donne e non si sono più lasciati. Tuttavia o due ex del trono classico hanno confermato che la convivenza non è ancora arrivata. A Casa Lollo hanno spiegato i motivi, come si organizzano e cosa sognano. Hanno detto idee diverse sul matrimonio, ma con rispetto. Hanato anche il triangolo tra Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Chi è la nuova dama del trono over Giusy Uomini e Donne news: il traguardo di Cristian Forti e Valentina Pesaresi. Cristian Forti ha riassunto il loro percorso: “ A gennaio sono due anni, la vicinanza aiuta molto, la voglia di vedersi . 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, salta la convivenza di Cristian Forti e Valentina Pesaresi: le loro parole

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo - facebook.com Vai su Facebook

A "Uomini e Donne" il bacio di Pio e Amedeo a Gemma e Tina #uominiedonne #26novembre Vai su X

Valentina e Cristian, matrimonio dopo Uomini e Donne? La decisione choc/ “Cos’abbiamo scelto di fare” - Uomini e Donne, Valentina e Cristian parlano di convivenza: cosa hanno deciso di fare e la frase choc sul matrimonio. Si legge su ilsussidiario.net

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani: dalla crisi alla convivenza/ Rivelazioni degli ex Uomini e Donne - Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani, sempre più innamorati, si raccontano dopo Uomini e donne: dalla crisi alla convivenza. Secondo ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Federica Clazzer e Guido Ricci dopo l'addio al programma: innamoratissimi! - Come procede tra Federica Clazzer e Guido Ricci dopo l'addio a Uomini e Donne? Scrive msn.com