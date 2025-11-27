Uomini e donne l' ex tronista Manuela Carriero | Sequestrata e violentata da qualcuno che conoscevo

La giovane influencer racconta per la prima volta il dramma che ha subito, spiegando come questa esperienza abbia influenzato il suo rapporto con gli uomini e la vita quotidiana. Manuela Carriero, giovane influencer nota al grande pubblico per la partecipazione a Temptation Island e al trono classico di Uomini e donne nel 2023, ha deciso di aprirsi in modo molto personale sui social, condividendo un episodio drammatico della sua vita privata. La giovane, oggi felicemente fidanzata con Francesco Chiofalo e molto seguita su Instagram, ha scelto di raccontare per la prima volta un trauma che l'ha segnata profondamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e donne, l'ex tronista Manuela Carriero: "Sequestrata e violentata da qualcuno che conoscevo"

