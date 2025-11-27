Uomini e Donne le foto social di Sara Gaudenzi fanno storcere il naso | Non sembra lei

Sara Gaudenzi ha ceduto al fascino del ritocco online con le sue foto sui social? Polemica sulla tronista di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, le foto social di Sara Gaudenzi fanno storcere il naso: "Non sembra lei"

Contenuti che potrebbero interessarti

Uomini e Donne, grave incidente per Gianmarco Meo - facebook.com Vai su Facebook

A "Uomini e Donne" il bacio di Pio e Amedeo a Gemma e Tina #uominiedonne #26novembre Vai su X

Uomini e Donne, le foto social di Sara Gaudenzi fanno storcere il naso: "Non sembra lei" - Sara Gaudenzi ha ceduto al fascino del ritocco online con le sue foto sui social? Come scrive comingsoon.it

Uomini e Donne, Sossio Aruta ritrova l’amore: ecco chi è la Fidanzata - Sossio Aruta condivide sui social alcune foto confermando di aver ritrovato l’amore, dopo la dolorosa separazione dall’ex dama di Uomini e Donne Ursula Bennardo. Scrive msn.com

Uomini e donne, Sara criticata per le foto su Ig: 'Perché si modifica? Non sembra lei' - Diversi fan sostengono che Sara appaia molto diversa rispetto alle foto che pubblica sui social: 'Quella ragazza non le assomiglia nemmeno' ... Si legge su it.blastingnews.com