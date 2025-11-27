Uomini E Donne La Posta Del Cuore | Gemma E Tina Conduttrici!

La storica rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si trasforma in una collaborazione inaspettata: ecco la nuova posta del cuore del programma di Maria De Filippi. Una bomba ha appena scosso il salotto televisivo più amato del pomeriggio italiano: Tina Cipollari e Gemma Galgani, storiche rivali e protagoniste indiscusse del Trono Over, diventano. alleate del cuore! Avete capito bene. Le due icone del programma di Maria De Filippi si preparano a dare consigli sentimentali ai fan nella nuovissima rubrica di Uomini e Donne: la posta del cuore. Annunciata ufficialmente sui profili social di Witty TV, questa rubrica promette scintille, emozioni e, ne siamo certi, anche qualche inevitabile scontro. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne, La Posta Del Cuore: Gemma E Tina Conduttrici!

