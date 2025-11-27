Uomini e Donne coppia del trono over allarga la famiglia | l’annuncio

È una storia nata a Uomini e Donne, che poi è arrivata alla vita di tutti i giorni. La coppia, ospite a CasaLollo 3, ha spiegato come ha trasformato la scelta in progetto. C’è una città nuova, ci sono abitudini che cambiano, c’è un affetto appena arrivato. Il racconto è semplice e diretto: niente effetti speciali, solo impegno e fiducia. Hanno parlato anche delle dinamiche del parterre Over, viste da chi quello studio lo conosce bene. Il pubblico ha ascoltato curioso. E alla fine è arrivato l’annuncio che ha strappato sorrisi. Salta la convivenza per una famosa coppia del trono classico Uomini e Donne: la storia d’amore tra Valentina Vitale ed Emanuele Longallo. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, coppia del trono over allarga la famiglia: l’annuncio

