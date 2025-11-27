Uomini e Donne | Ciro conosce le prime corteggiatrici Sara bacia Marco ma fa scendere nuovi ragazzi

Nella puntata di Uomini e Donne di giovedì 27 novembre, Ciro alle prese con le prime corteggiatrici, Gloria fa arrabbiare Stefano e Cinzia e Rocco sono pronti a vivere la loro storia lontano dal programma. Oggi, 27 novembre, a Uomini e Donne è andata in onda una puntata piena di colpi di scena: Ciro Solimeno ha iniziato il suo trono tra nuove corteggiatrici e primi appuntamenti, Gloria Nicoletti ha dovuto fare i conti con i turni serali di Stefano e ha conosciuto un nuovo cavaliere, Cinzia e Rocco hanno deciso di uscire dallo studio per vivere la loro storia lontano dalle telecamere, mentre Barbara e Sara hanno acceso le polemiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne: Ciro conosce le prime corteggiatrici, Sara bacia Marco ma fa scendere nuovi ragazzi

