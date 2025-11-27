Uomini e Donne Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni

Cala il gelo tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno. Cosa è successo tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni

Altre letture consigliate

Ieri, martedì 25 novembre, sono state registrate le nuove puntate Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook

A "Uomini e Donne" il bacio di Pio e Amedeo a Gemma e Tina #uominiedonne #26novembre Vai su X

Uomini e Donne, Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati? Le ultime indiscrezioni - Cosa è successo tra i due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Lo riporta comingsoon.it

Cinzia Paolini e Rocco Bruno si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ “Dopo un litigio…” - Cos'è successo tra Cinzia Paolini e Rocco Bruno dopo l'addio a Uomini e Donne? Segnala ilsussidiario.net

Uomini e Donne, anticipazioni 27 novembre 2025: Ciro conosce le prime corteggiatrici, Cinzia e Rocco escono - Uomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 27 novembre 2025: Ciro conosce le sue prime corteggiatrici, Cinzia e Rocco lasciano il programma. Come scrive mondotv24.it