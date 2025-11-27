Uomini e Donne anticipazioni dicembre 2025 | Flavio scarica Angela e il trono di Ciro

Le anticipazioni di Uomini e Donne per le puntate in arrivo a dicembre svelano novità importanti. Il tronista Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, sembra sempre più coinvolto da Martina Cardamone. Una sua scelta però lascia indietro Angela, di fatto “scaricata” e messa in panchina. Nel frattempo il nuovo tronista Ciro Solimeno prosegue le conoscenze con due corteggiatrici di nome Alessia, tra cui Alessia Messina. Il loro rapporto, però, non decolla come molti si aspettavano. Uomini e Donne, chi è Roberto Priolo: origini, età, social Flavio, da tentatore di Temptation Island a tronista in studio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, anticipazioni dicembre 2025: Flavio scarica Angela e il trono di Ciro

