Uomini e Donne anticipazioni di oggi 27 novembre 2025 | è il suo momento

Anticipazionitv.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la puntata di ieri,  Uomini e Donne torna oggi  giovedì 27 novembre 2025 su Canale 5 con nuove svolte. In studio si riparte dagli equilibri cambiati tra dame, cavalieri  del trono over. Dopo gli sketch con Pio e Amedeo e il percorso di Gemma Galgani, al centro ora ci sono Cinzia e Rocco, la coppia Agnese e Roberto. Nel Trono Classico vedremo il nuovo tronista Ciro Solimeno mentre proseguono le conoscenze di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi, alle prese con i corteggiatori e le loro reazioni tra gelosie e prime decisioni drastiche. Il nuovo presunto amore di Filippo Bisciglia incuriosisce i fan Cos’è successo ieri: Gemma, Pio e Amedeo, Sara e Jakub. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne anticipazioni di oggi 27 novembre 2025 232 il suo momento

