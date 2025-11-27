Uomini e Donne anticipazioni di oggi 27 novembre 2025 | è il suo momento

Dopo la puntata di ieri, Uomini e Donne torna oggi giovedì 27 novembre 2025 su Canale 5 con nuove svolte. In studio si riparte dagli equilibri cambiati tra dame, cavalieri del trono over. Dopo gli sketch con Pio e Amedeo e il percorso di Gemma Galgani, al centro ora ci sono Cinzia e Rocco, la coppia Agnese e Roberto. Nel Trono Classico vedremo il nuovo tronista Ciro Solimeno mentre proseguono le conoscenze di Cristiana Anania e Sara Gaudenzi, alle prese con i corteggiatori e le loro reazioni tra gelosie e prime decisioni drastiche. Il nuovo presunto amore di Filippo Bisciglia incuriosisce i fan Cos’è successo ieri: Gemma, Pio e Amedeo, Sara e Jakub. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 27 novembre 2025: è il suo momento

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ieri, martedì 25 novembre, sono state registrate le nuove puntate Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi - facebook.com Vai su Facebook

A "Uomini e Donne" il bacio di Pio e Amedeo a Gemma e Tina #uominiedonne #26novembre Vai su X

Uomini e Donne, anticipazioni 27 novembre 2025: Ciro conosce le prime corteggiatrici, Cinzia e Rocco escono - Uomini e Donne, le anticipazioni di giovedì 27 novembre 2025: Ciro conosce le sue prime corteggiatrici, Cinzia e Rocco lasciano il programma. Da mondotv24.it

Anticipazioni Uomini e Donne: la scelta inattesa di una protagonista - Grandi sorprese e colpi di scena nelle prossime puntate di “Uomini e Donne“, con una protagonista del Trono Over che ha fatto la sua scelta. Secondo notizie.it

Uomini e Donne anticipazioni registrazione 25 novembre 2025 - Dopo la registrazione di lunedì, ieri 25 novembre si è tornati in studio a Uomini e Donne e le anticipazioni emerse sono molto interessanti. Secondo novella2000.it