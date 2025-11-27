United Rugby Championship | la Benetton Treviso riparte da Belfast

Torna l’United Rugby Championship dopo la lunga pausa internazionale, e in attesa dello stop per le coppe europee, e torna in campo la Benetton Treviso che venerdì sera sarà impegnata sul difficile campo dell’Ulster. Al Ravenhill Stadium i veneti vanno a caccia del terzo successo stagionale, ma affronteranno i nordirlandesi che li precedono in quinta posizione e con un match da recuperare. Benetton Treviso arriva alla sfida di Belfast con l’obiettivo di ribaltare una classifica che, al momento, vede i veneti decimi e distanti da Ulster, quinto in graduatoria. Nonostante il divario, una vittoria permetterebbe alla squadra di Calum MacRae di portarsi sul 3-0-3 e avvicinare sensibilmente i nordirlandesi, che hanno disputato una partita in meno a causa di un rinvio per maltempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - United Rugby Championship: la Benetton Treviso riparte da Belfast

Altre letture consigliate

#ULSvBEN Sei pronto per il grande ritorno dello United Rugby Championship? Chi vorresti in campo contro Ulster? Kick off venerdì 28.11. ore 20:45 #RugbyTreviso Vai su X

Un test match per scaldare i motori in vista del ritorno ufficiale nello United Rugby Championship, previsto per il 28 novembre in trasferta contro Ulster - facebook.com Vai su Facebook

United Rugby Championship: Benetton e Zebre su Mediaset il 5 e 6 marzo - Sabato 5 e domenica 6 marzo, in esclusiva sul canale “20” torna lo «United Rugby Championship», il nuovo torneo di rugby internazionale che ogni settimana porta in campo i migliori atleti di Italia, ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

Benetton rugby, l'amichevole di Viareggio contro le Zebre è visibile su BenTV - Al termine dell'incontro, in programma alle 19 (visibile al costo di 2,9 euro), i tifosi potranno incontrare i Leoni per farsi firmare autografi e fare foto insieme ... Come scrive trevisotoday.it

Rugby. Benetton straripante in United Championship: Dragons travolti a Monigo con sei mete. Vittoria piena con bonus - TREVISO – Il ritorno nell'United Rugby Championship è vincente e a dir poco straripante per il Benetton. Riporta ilgazzettino.it