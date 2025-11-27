Unità Cure Palliative | l’impegno e i risultati
Un evento per raccontare, senza retorica, cosa significa davvero prendersi cura nel tempo più fragile della vita. Sabato, al Training Center dell’Ospedale Maggiore di Lodi, l’ Unità di Cure Palliative e Hospice dell’Asst apre le porte alla città con l’incontro "C’è vita in Hospice", in occasione della Giornata Nazionale delle Cure Palliative. Al centro della mattinata il lavoro svolto quotidianamente all’Hospice di Casalpusterlengo, una realtà attiva dal 2009 che dispone di 12 posti letto in camere singole, pensate per accogliere non solo il paziente ma anche la sua famiglia. "Quando una persona entra in hospice si pensa che non ci sia più nulla da fare – ha spiegato la responsabile Benedetta Franchi (nella foto) – ma c’è ancora molto da fare per la persona, per il suo benessere e per chi le sta accanto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
