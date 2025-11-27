Un’Inter non sul pezzo | a Madrid quarto gol preso nel finale Ma il dato allarmante resta un altro
Da Adzic a Gimenez, la squadra di Chivu non è concentrata fino alla fine A Madrid l’Inter ha incassato la quinta sconfitta stagionale, la seconda consecutiva dopo il derby e la prima in Champions. Alla formazione di Chivu manca quel qualcosa in più che differenzia le buoneottime squadre dalle grandi. Una grande squadra riesce sempre, o quasi, a stare sul pezzo. Sul pezzo, fino al triplice fischio. Con l’Atletico, invece, Bastoni e compagni hanno incassato per la quarta volta in stagione un gol nel finale di partita. (AnsaFoto) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
