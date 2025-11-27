Unieuro Forlì - Vuelle Pesaro 88-91 quarta sconfitta di fila
Forlì, 26 novembre 2025 – La Pallacanestro 2.015 se la gioca alla pari con la capolista Pesaro ma incappa nella quarta sconfitta di fila. Finisce così 88-91 l’infrasettimanale dell’Unieuro Arena, con i biancorossi che rientrano nell’ultima frazione e tirano per l’overtime con Allen. La conclusione a fil di sirena trova però solo il ferro. Forlì parte bene: un break di 7-0 e la tripla di Pinza segnano il +7 (17-10) a metà prima frazione. Maretto e Trucchetti danno vitalità alla Vuelle (21-24), che però soffrono Pepe e la fluidità offensiva dei biancorossi di casa (39-35). Prima della pausa, però, è un assolo pesarese, con un parziale di 0-8 orchestrato da Bucarelli che vale il sorpasso fino al 44-47 della prima metà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
CAMPIONATO DI BASKET SERIE A2: 14° Giornata Andata Unieuro Arena - Mercoledì 26 Novembre - Ore 20,30 - (LNP Pass) UNIEURO FORLI' - VICTORIA LIBERTAS PESARO Arbitri: Enrico Boscolo (VE), Daniele Gai (RM), Fabio Bonotto (RA) Assenti: Per F Vai su Facebook
Basket Unieuro, terzo successo di fila. Gaspardo e Harper mattatori: Forlì, 2 novembre 2025 – Terzo successo di fila per la Pallacanestro 2.015, che viola il parquet di Torino per 62-73 al termine di un match sempre guidato nell’inerzia e di… dlvr.it/TP24V4 ? Vai su X
Unieuro Forlì - Vuelle Pesaro 88-91, quarta sconfitta di fila - La conclusione a fil di sirena trova però solo il ferro ... Come scrive sport.quotidiano.net
A2 - Unieuro Forlì - Victoria Libertas Pesaro (diretta) - Quattordicesima giornata di A2, turno infrasettimanale che contrappone l'Unieuro Forlì alla capolista Victoria Libertas Pesaro. Lo riporta pianetabasket.com
Impegno proibitivo per l'Unieuro, al Palafiera arriva la capolista Pesaro. Tavernelli ancora in dubbio - In dubbio la presenza di Riccardo Tavernelli, già assente domenica scorsa nel derby contro Bologna per una piccola lesione al polpaccio destro ... forlitoday.it scrive