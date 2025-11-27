Unieuro Forlì - Vuelle Pesaro 88-91 quarta sconfitta di fila

Forlì, 26 novembre 2025 – La Pallacanestro 2.015 se la gioca alla pari con la capolista Pesaro ma incappa nella quarta sconfitta di fila. Finisce così 88-91 l’infrasettimanale dell’Unieuro Arena, con i biancorossi che rientrano nell’ultima frazione e tirano per l’overtime con Allen. La conclusione a fil di sirena trova però solo il ferro. Forlì parte bene: un break di 7-0 e la tripla di Pinza segnano il +7 (17-10) a metà prima frazione. Maretto e Trucchetti danno vitalità alla Vuelle (21-24), che però soffrono Pepe e la fluidità offensiva dei biancorossi di casa (39-35). Prima della pausa, però, è un assolo pesarese, con un parziale di 0-8 orchestrato da Bucarelli che vale il sorpasso fino al 44-47 della prima metà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

