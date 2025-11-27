UNICEF Ucraina | oltre 2.800 scuole danneggiate o distrutte da febbraio 2022

Durante quest’anno scolastico, 4,6 milioni di bambini in Ucraina dovranno affrontare ostacoli all’istruzione; quasi un milione di bambini studia online. 27 novembre 2025 —  Quest’anno, con il protrarsi della guerra su vasta scala,  oltre 340 strutture scolastiche in Ucraina sono state danneggiate o distrutte,  interrompendo l’apprendimento dei bambini e privandoli del loro diritto all’istruzione.  Questo porta il numero totale di scuole danneggiate o distrutte a 2.800 dall’escalation della guerra nel febbraio 2022. Dato che questo è il numero di incidenti verificati solo dall’ONU, il numero reale è probabilmente più alto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

