UniBg inaugura l’anno accademico tra intelligenza artificiale e sviluppo tecnologico

Bergamo. “L’apertura dell’anno accademico non è mai solo un atto formale”, ha dichiarato la sindaca Elena Carnevali in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 20252026 dell’ Università degli Studi di Bergamo, tenutasi nell’aula magna di Sant’Agostino mercoledì 26 novembre. “È un momento di rinnovata fiducia nella conoscenza- ha proseguito Carnevali -, segno di una città che va avanti, che crede nel sapere come motore di sviluppo e leva di trasformazione sociale, culturale, economica e ambientale”. Ed è stato proprio il legame tra istituzione universitaria e progresso il filo conduttore tra tutti gli interventi che si sono susseguiti durante la cerimonia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Scopri altri approfondimenti

UniBg inaugura l’Anno Accademico 2025-26 sotto il segno di rivoluzione digitale e intelligenza artificiale. Il Rettore Cavalieri: “Formare competenze trasversali per affrontare le nuove sfide” - facebook.com Vai su Facebook

UniBg inaugura l’anno accademico tra intelligenza artificiale e sviluppo tecnologico - Focus sull'ampliamento degli spazi, tra i lavori ripartiti sul compendio Montelungo- Segnala bergamonews.it

UniBg inaugura l’anno accademico sotto il segno della rivoluzione digitale e dell’IA - BERGAMO (ITALPRESS) – Nel mezzo di una rivoluzione senza precedenti, guidata dal digitale e dall’Intelligenza Artificiale, il ruolo dell’Università è decisivo ... Come scrive ilnordestquotidiano.it

Rivoluzione digitale e Ia, UniBg inaugura l'anno accademico - In un periodo storico caratterizzato dalla rivoluzione del digitale e dell'intelligenza artificiale il ruolo dell'università è decisivo per affrontare le sfide del cambiamento, con conoscenza e respon ... Riporta ansa.it