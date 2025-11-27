Unhcr Onu | raccolta fondi per l’emergenza freddo
Parte la campagna di raccolta fondi 'Emergenza Freddo' di Unhcr che serviranno a finaziare il piano invernale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Argomenti simili trattati di recente
#PolibaChronicle #Unicore UNICORE, IL POLITECNICO DI BARI ACCOGLIE DUE STUDENTI RIFUGIATI Kaleab e Rahel sono rifugiati in Uganda e sono arrivati in italia con il programma di UNHCR. Sono iscritti alle magistrali di Ingeneria informatica e di tele - facebook.com Vai su Facebook
Parte campagna per raccolta fondi dell'Unhcr 'Emergenza Inverno' - Parte la campagna di raccolta fondi 'Emergenza Freddo' di Unhcr che serviranno a finaziare il piano invernale, già operativo, in sette Paesi: Afghanistan, Pakistan, Siria, Giordania, Libano, Ucraina e ... Lo riporta msn.com
Solidarietà: Unhcr Italia, lanciata la campagna “Emergenza Inverno” per rifugiati in Ucraina, Moldavia, Afghanistan, Pakistan, Siria, Giordania e Libano - "Emergenza Inverno”: è la campagna solidale lanciata da Unhcr Italia, l’agenzia Onu per i rifugiati, con l'obiettivo di raccogliere fondi per fornire subito aiuti salvavita alle popolazioni di Paesi c ... agensir.it scrive
Raccolta fondi Unhcr per il Myanmar, Alimenta aderisce - Vuole essere un aiuto tangibile la donazione che la Fondazione Alimenta, costituita da Barilla nel 2009, ha effettuato aderendo alla campagna di raccolta fondi avviata dall'UNHCR, l'Agenzia ONU per i ... Scrive ansa.it