Un’eredità pazzesca ma… Pippo Baudo cosa si scopre a tre mesi dalla sua morte

Il testamento di Pippo Baudo è stato aperto il 9 settembre, nello studio del notaio Renato Carraffa a Bracciano, alla presenza di tutte le figure chiave del suo universo familiare e professionale. C’erano Tiziana Baudo, nata dal matrimonio con Angela Lippi, e Alessandro Baudo, riconosciuto dal conduttore solo nel 1996 dopo una lunga vicenda personale. Accanto ai due figli anche la storica assistente Dina Minna, rimasta al suo fianco per ben 36 anni, alla quale è stata assegnata una quota quasi identica a quella spettante per legge agli eredi diretti. Una scelta che, fin dall’inizio, ha attirato l’attenzione per l’equilibrio – o lo squilibrio, a seconda dei punti di vista – con cui Baudo ha voluto distribuire ciò che lasciava. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it