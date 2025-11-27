Quando ha annunciato la sua partecipazione alle finali della Coppa Davis, Alexander Zverev l’ha definita «solo un torneo di esibizione che si chiama Coppa Davis. Nel 2018 ho giocato contro Nadal in un'arena per corride, quella per me è la vera Coppa Davis». Non solo, ha pure esplicitamente ammesso di partecipare per fare un “favore” ai compagni, dicendo senza mezzi termini che «abbiamo un paio d’anni per poterla vincere con questa squadra». Dopo che la Germania ha battuto in modo rocambolesco l’Argentina ai quarti nel doppio decisivo, però, Zverev ha detto di aver «urlato da matti, mi sono sentito come in certe sere quando vai in discoteca», facendo anche implicito riferimento all’orario del doppio decisivo, finito dopo l’una di notte. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Un'altra Coppa Davis è possibile?