Una vicenda davvero inquietante | il sindaco di Cinquefrondi sull' attentato al Comune di Gioia Tauro

Reggiotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ll sindaco Michele Conia e tutta la comunità di Cinquefrondi, apprendendo con sconcerto la notizia di intimidazione di inaudita gravità che ha interessato il comune di Gioia Tauro, trasmettono solidarietà alla sindaca Simona Scarcella e ai dipendenti comunali esortandoli a non lasciarsi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

una vicenda davvero inquietante il sindaco di cinquefrondi sull attentato al comune di gioia tauro

© Reggiotoday.it - "Una vicenda davvero inquietante": il sindaco di Cinquefrondi sull'attentato al Comune di Gioia Tauro

