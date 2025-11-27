Una vicenda davvero inquietante | il sindaco di Cinquefrondi sull' attentato al Comune di Gioia Tauro
ll sindaco Michele Conia e tutta la comunità di Cinquefrondi, apprendendo con sconcerto la notizia di intimidazione di inaudita gravità che ha interessato il comune di Gioia Tauro, trasmettono solidarietà alla sindaca Simona Scarcella e ai dipendenti comunali esortandoli a non lasciarsi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
