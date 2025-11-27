Una via possibile oggi per tornare al mito | lo straordinario Orfeo di Villoresi
Questa mosca bianca del cinema italiano, in regolare uscita in sala, è una delle cose più attraenti degli ultimi anni. Alla base, il "fumetto" del geniale Dino Buzzati sul mito di Orfeo e Euridice. In un mondo reale ibridato subito dal disegno animato d’accento gotico il celebre pianista Orfeo si innamora della bellissima ballerina Euri che, vittima di sortilegio, scompare oltre la porta di casa (c’è anche un piano psicoanalitico, l’aldilà della persona). Entrando, Orfeo si trova nell’Ade dove incontra il Cerbero, un luciferino Marchioni. Con un lavoro enorme, Villoresi pensa una via possibile oggi per tornare al mito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Da oggi sarà possibile chiedere a Julia tutte le informazioni aggiornate sui centri antiviolenza e sui servizi per la lotta alla violenza di genere messi in campo da Roma Capitale. Contrastare la violenza significa anche rendere l'informazione un bene condiviso, - facebook.com Vai su Facebook
Da oggi è possibile presentare la domanda per produrre #idrogeno verde da fonte rinnovabile! Tutte le informazioni alla pagina: venetoinnovazione.it/az.2.2.3.apert… #PRVENETOFESR 2021-2027 #idrogenoverde #fontirinnovabili #energiarinnovabile #PMI Vai su X
Una via possibile oggi per tornare al mito: lo straordinario “Orfeo“ di Villoresi - Questa mosca bianca del cinema italiano, in regolare uscita in sala, è una delle cose più attraenti degli ultimi ... Da quotidiano.net