Una via possibile oggi per tornare al mito | lo straordinario Orfeo di Villoresi

Questa mosca bianca del cinema italiano, in regolare uscita in sala, è una delle cose più attraenti degli ultimi anni. Alla base, il "fumetto" del geniale Dino Buzzati sul mito di Orfeo e Euridice. In un mondo reale ibridato subito dal disegno animato d’accento gotico il celebre pianista Orfeo si innamora della bellissima ballerina Euri che, vittima di sortilegio, scompare oltre la porta di casa (c’è anche un piano psicoanalitico, l’aldilà della persona). Entrando, Orfeo si trova nell’Ade dove incontra il Cerbero, un luciferino Marchioni. Con un lavoro enorme, Villoresi pensa una via possibile oggi per tornare al mito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

