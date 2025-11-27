Una suggestiva passeggiata luminosa | tornano in piazzale della Vittoria i ' Giardini di luce'

Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Forlì i Giardini di Luce, la suggestiva passeggiata luminosa nei giardini pubblici che ha conquistato pubblico e visitatori, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati delle festività. L’accensione è prevista per domenica 30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

