Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Forlì i Giardini di Luce, la suggestiva passeggiata luminosa nei giardini pubblici che ha conquistato pubblico e visitatori, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati delle festività. L’accensione è prevista per domenica 30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Una suggestiva passeggiata luminosa: tornano in piazzale della Vittoria i 'Giardini di luce'