Una suggestiva passeggiata luminosa | tornano in piazzale della Vittoria i ' Giardini di luce'
Dopo il successo dello scorso anno, tornano a Forlì i Giardini di Luce, la suggestiva passeggiata luminosa nei giardini pubblici che ha conquistato pubblico e visitatori, affermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e apprezzati delle festività. L’accensione è prevista per domenica 30. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Suggestiva Passeggiata Socializzante Natalizia a 6 Zampe nel Parco Regionale dell'Abbazia di Monteveglio. Tra vigneti, frutteti e ripidi versanti spiccano i resti del Castello Matildico, celebre per le sue tormentate vicende medievali, e il complesso dell'Abbazi - facebook.com Vai su Facebook
Tornano le ‘Passeggiate della salute’ Si comincia oggi in Oltrarno Tre km da Santa Trinita a San Niccolò - Tornano le camminate alla riscoperta dei quartieri fiorentini, promosse dalla Società della Salute di Firenze in collaborazione con l’Uisp Firenze. Secondo lanazione.it