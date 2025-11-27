Una panchina bianca per Giuseppe Sanfelice

La Parrocchia San Luca Evangelista di Casapulla venerdì 28 novembre 2025, alle 18,30, durante la Santa Messa, la comunità si riunirà in un momento di preghiera e memoria dedicato a Giuseppe Sanfelice, il 17enne di San Prisco tragicamente scomparso nel mese di ottobre a causa di un incidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Una panchina bianca per Giuseppe Sanfelice

