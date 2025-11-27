Una nuova rassegna di libri musicali e dischi al Sanantonio42
Pisa, 27 novembre 2025 - Comincia sabato 29 alle 18:30 la nuova rassegna di libri musicali e dischi in uscita curata da Marco Masoni, si chiama "The Musical Books (and records)" e si svolgerà sempre di sabato allo stesso orario presso il noto negozio di dischi pisano "Sanantonio42", in Via San Paolo 1. Grandi nomi provenienti da tutta Italia in questi pomeriggi immersi nella musica, si comincia sabato 29 con il romano Avincola che presenta "Dolce tu per tu", il primo libro in assoluto sul geniale Enzo Carella, cantautore riferimento di tante nuove leve dell'indie italiano. Il libro ne ripercorre il percorso artistico e umano e raccoglie pensieri e ricordi della sorella, degli amici e dei musicisti che hanno collaborato col cantautore scomparso nel 2017, oltre a contenere foto inedite, testimonianze dei Goblin e di Samuele Bersani, Colapesce, Fulminacci, Dente, Galeffi, Maccio Capatonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it
