Una Mole di Panettoni torna a Torino per un dolce Natale

Venerdì 28 novembre “Una Mole di Panettoni” torna a Torino per celebrare l’eccellenza artigianale dal Nord al Sud della Penisola e decretare i vincitori nell’arte dei grandi lievitati, durante una dolcissima tre giorni che durerà fino al 30 novembre. Il taglio del nastro della 14ª edizione della kermesse avrà luogo alle ore 13.45, presso l’hotel . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - “Una Mole di Panettoni” torna a Torino per un dolce Natale

News recenti che potrebbero piacerti

EVENTI - Una Mole di Panettoni torna a Torino dal 28 al 30 novembre. Novità 2025: il Panettone al Cioccolato entra come nuova categoria del concorso. #horeca #foodservice #evento horecanews.it/torna-una-mole… Vai su X

EVENTI - Una Mole di Panettoni torna a Torino dal 28 al 30 novembre. Novità 2025: il Panettone al Cioccolato entra come nuova categoria del concorso. - facebook.com Vai su Facebook

Torna Una Mole di Panettoni a Torino: cioccolato nuova categoria del concorso - Novità 2025: il Panettone al Cioccolato entra come nuova categoria del concorso. Da horecanews.it

Una Mole di Panettoni torna a Torino: 30 maestri e la novità del panettone al cioccolato - Tradizione, innovazione e nuovi talenti: il ritorno del più importante concorso nazionale dedicato al panettone artigianale porta in scena maestri da tutta Italia e una nuova categoria al cioccolato. Riporta giornalelavoce.it

Una Mole di Panettoni: Torino celebra il re dei lievitati artigianali - Dal 28 al 30 novembre, all’Hotel Principi di Piemonte, tornerà Una Mole di Panettoni, giunta ormai alla sua 14ª edizione. Lo riporta torinoggi.it