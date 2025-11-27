Una misteriosa malattia rara colpisce i cani di Re Carlo scatta l’allarme | I sintomi peggiorano nel giro di ore tenete lontani gli animali dal parco di Sandringham

“Si prega di notare che l’autunno è la stagione in cui in passato sono stati riscontrati casi di malattia stagionale canina (SCI) a Sandringham “. Con questo avviso pubblicato sui social media, la tenuta reale di Sandringham, proprietà privata di Re Carlo III nel Norfolk, ha lanciato un allarme sanitario che sta rendendo nervoso il pubblico. Il parco di ottomila ettari, amatissimo dai visitatori e dai dog-walker, rischia di essere un luogo inospitale per i cani a causa della possibile presenza di una patologia rara e grave. Cos’è la Malattia Stagionale Canina (SCI). La Seasonal Canine Illness (SCI) è un problema che ha già colpito l’area di Sandringham e i cani di Re Carlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it