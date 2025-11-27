Una macchina mangia-appartamenti All’inizio erano 340 ora solo 86

"Il progetto Novello si è trasformato negli anni in una grande macchina che, invece di creare appartamenti, ha finito per inghiottirli". L’analisi di Marco Casali, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, è tranchant: "Nel 2015 il sindaco Paolo Lucchi annunciava con entusiasmo la realizzazione di 340 alloggi di edilizia sociale; oggi l’Amministrazione si presenta con un piano ridotto a soli 86 appartamenti. Significa che, lungo il percorso, il Novello si è ‘mangiato’ 254 abitazioni che avrebbero dovuto rappresentare una risposta concreta al disagio abitativo della città". "A questo punto – incalza Casali – è legittimo chiedersi se davvero qualcuno pensi che 86 appartamenti possano rappresentare la soluzione a un disagio abitativo enorme e crescente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

