Una luce contro la guerra | Fiaccola della Pace nella sede della Asl Brindisi

BRINDISI - Giovedì 4 dicembre l’Asl Brindisi accoglierà, nella sede di via Napoli, la Fiaccola della Pace con l'evento “Una luce contro la guerra”. Interverranno alle 13 per i saluti istituzionali il direttore generale Maurizio De Nuccio, il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente Croas Puglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

