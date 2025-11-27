Una luce contro la guerra | Fiaccola della Pace nella sede della Asl Brindisi
BRINDISI - Giovedì 4 dicembre l’Asl Brindisi accoglierà, nella sede di via Napoli, la Fiaccola della Pace con l'evento “Una luce contro la guerra”. Interverranno alle 13 per i saluti istituzionali il direttore generale Maurizio De Nuccio, il sindaco Giuseppe Marchionna, il presidente Croas Puglia. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una luce contro la guerra, il 4 dicembre la Fiaccola della Pace nella sede della Asl Brindisi Giovedi 4 dicembre l’Asl Brindisi accoglierà, nella sede di via Napoli, la Fiaccola della Pace con l'evento Una luce contro la guerra. Interverranno alle 13 per i saluti istit - facebook.com Vai su Facebook
Una luce contro la guerra: Fiaccola della Pace nella sede della Asl Brindisi - In programma le letture con i medici Valeria Lagattolla e Raffaele Quarta, l'assistente sociale Barbara Musciagli, la psicologa Silvia Sammarco e i mediatori linguistici intercultu ... Segnala brindisireport.it