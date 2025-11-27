Una giornata speciale per la comunità di Melicucco | il Giubileo dei Cori a Roma
Una domenica che resterà nel cuore della comunità di Melicucco, vissuta all’insegna della fede e della musica sacra. Alle 10:30, in Piazza San Pietro, la luce del mattino sembrava accompagnare ogni passo dei fedeli accorsi per il Giubileo dei Cori e la XL Giornata Mondiale della Gioventù. Davanti a migliaia di partecipanti, il Santo Padre Leone XIV ha presieduto la Santa Messa nella Solennità di Cristo Re dell’Universo, invitando i presenti con parole profonde: «Vi pongo sotto la protezione di Santa Cecilia. Procediamo cantando e facciamo nostro l’invito del Salmo: “Andiamo con gioia alla casa del Signore”» Il Coro Parrocchiale “San Nicola Vescovo” di Melicucco ha vissuto un pellegrinaggio breve ma intenso, varcando la Porta Santa con un passo che si trasformava in preghiera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Scopri altri approfondimenti
Una giornata speciale a Montecitorio Anche quest’anno ho avuto la gioia di accogliere tanti ragazzi calabresi nella Casa della Democrazia, la Camera dei Deputati. Un momento che per loro non è solo una gita, ma un’esperienza che lascia il segno. Ogni volt - facebook.com Vai su Facebook
Giornata speciale per la #SettimanaDellaCucinaItaliana nel Mondo. Con i ragazzi di AMSAT, persone con sindrome di Down, abbiamo cucinato insieme allo Chef stellato Francesco Franzese. Tradizione, inclusione e tanta umanità. Vai su X
Una giornata speciale. I piccoli dell’Antoniano ospiti della Juventus - Sabato erano allo Stadium, l’idea nata dal segretario della Diocesi Romani "I bambini sono stati strafelici, grazie a chi ci ha fatto vivere un sogno". Riporta lanazione.it