Una giornata speciale per la comunità di Melicucco | il Giubileo dei Cori a Roma

Una domenica che resterà nel cuore della comunità di Melicucco, vissuta all’insegna della fede e della musica sacra. Alle 10:30, in Piazza San Pietro, la luce del mattino sembrava accompagnare ogni passo dei fedeli accorsi per il Giubileo dei Cori e la XL Giornata Mondiale della Gioventù. Davanti a migliaia di partecipanti, il Santo Padre Leone XIV ha presieduto la Santa Messa nella Solennità di Cristo Re dell’Universo, invitando i presenti con parole profonde: «Vi pongo sotto la protezione di Santa Cecilia. Procediamo cantando e facciamo nostro l’invito del Salmo: “Andiamo con gioia alla casa del Signore”» Il Coro Parrocchiale “San Nicola Vescovo” di Melicucco ha vissuto un pellegrinaggio breve ma intenso, varcando la Porta Santa con un passo che si trasformava in preghiera. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

