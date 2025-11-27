Una giornata per dire no alla violenza contro le donne con le scuole di Castelfranco e Orentano

Pisatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornata per dire no alla violenza sulle donne. Martedì 25 novembre a Castelfranco e mercoledì 26 a Orentano il comune di Castelfranco di Sotto, l'istituto comprensivo Leonardo da Vinci e l'associazione la Farfalla hanno celebrato la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

